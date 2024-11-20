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В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)

Общество 11:52   20.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове и области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим на флагштоке временно подняли флаг меньшего размера для избежания повреждения большого во время урагана», — пояснили коммунальщики.

флаг Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
флаг Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".