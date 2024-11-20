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У Харкові замінили прапор України: причини (фото)

Суспільство 11:52   20.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України: причини (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

«За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Харкові та області очікуються пориви вітру до 20 м/с. У зв’язку з цим на флагштоці тимчасово підняли прапор меншого розміру, щоб уникнути пошкодження великого під час буревію», – пояснили комунальники.

флаг Харьков
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
флаг Харьков
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».".