У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
«За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Харкові та області очікуються пориви вітру до 20 м/с. У зв’язку з цим на флагштоці тимчасово підняли прапор меншого розміру, щоб уникнути пошкодження великого під час буревію», – пояснили комунальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, коммунальщики, флаг, флагшток, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».".