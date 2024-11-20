У Харкові замінили прапор України: причини (фото)

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

«За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Харкові та області очікуються пориви вітру до 20 м/с. У зв’язку з цим на флагштоці тимчасово підняли прапор меншого розміру, щоб уникнути пошкодження великого під час буревію», – пояснили комунальники.