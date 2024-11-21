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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 9 до 65 тысяч гривен

Общество 13:45   21.11.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 9 до 65 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 21 ноября в Харьковской области актуальны 2799 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача-терапевта с зарплатой в 65 тысяч гривен. У водителя автотранспортных средств будет 30 тысяч, а менеджера (управителя) по сбыту – 25 тысяч.

Заместитель директора будет зарабатывать 20 тысяч гривен, эколог – 19990, огнеупорщик – 19100, экономист – 18095, учитель заведения общего среднего образования – 18 тысяч, главный редактор – 11100, а аппаратчик крупяного производства – 9 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 ноября в Харьковской области актуальны 2799 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".