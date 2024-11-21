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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 65 тисяч гривень

Суспільство 13:45   21.11.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 65 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 21 листопада у Харківській області актуальні 2799 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря-терапевта із зарплатою 65 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 30 тисяч, а менеджер (управитель) із збуту – 25 тисяч.

Заступник директора зароблятиме 20 тисяч гривень, еколог – 19990, вогнетривник – 19100, економіст – 18095, вчитель закладу загальної середньої освіти – 18 тисяч, головний редактор – 11100, а апаратник круп’яного виробництва – 9 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 65 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 листопада у Харківській області актуальні 2799 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".