Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото)

Смертельная авария произошла 23 ноября около 12:30 в городе Чугуев на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«46-летний водитель Ford, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. За рулем ВАЗ находился 29-летний мужчина. От полученных травм он и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия», – отметили полицейские.

Телесные повреждения получили 10-летний ребенок и 52-летняя женщина — пассажиры ВАЗа.

Водителя Ford задержали. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили правоохранители.