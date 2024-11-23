Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Смертельная авария произошла 23 ноября около 12:30 в городе Чугуев на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«46-летний водитель Ford, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. За рулем ВАЗ находился 29-летний мужчина. От полученных травм он и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия», – отметили полицейские.
Телесные повреждения получили 10-летний ребенок и 52-летняя женщина — пассажиры ВАЗа.
Водителя Ford задержали. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 21:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла 23 ноября около 12:30 в городе Чугуев на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".