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Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото)

Происшествия 21:28   23.11.2024
Виктория Яковенко
Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельная авария произошла 23 ноября около 12:30 в городе Чугуев на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«46-летний водитель Ford, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. За рулем ВАЗ находился 29-летний мужчина. От полученных травм он и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия», – отметили полицейские.

Телесные повреждения получили 10-летний ребенок и 52-летняя женщина — пассажиры ВАЗа.

Водителя Ford задержали. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили правоохранители.

ДТП Чугуев
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 21:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла 23 ноября около 12:30 в городе Чугуев на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".