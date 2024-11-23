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Дві людини загинули у ДТП в Чугуєві, серед постраждали – дитина (фото)

Події 21:28   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули у ДТП в Чугуєві, серед постраждали – дитина (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася 23 листопада близько 12:30 у місті Чугуєв на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«46-річний водій «Ford», здійснюючи обгін, допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ». За кермом «ВАЗ» перебував 29-річний чоловік. Від отриманих травм він та його 21-річний пасажир загинули на місці події», – зазначили поліцейські.

Тілесні ушкодження отримали 10-річна дитина та 52-річна жінка – пасажири «ВАЗу».

Водія «Ford» затримали. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали правоохоронці.

ДТП Чугуев
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 21:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 23 листопада близько 12:30 у місті Чугуєв на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".