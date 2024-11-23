Дві людини загинули у ДТП в Чугуєві, серед постраждали – дитина (фото)

Смертельна аварія сталася 23 листопада близько 12:30 у місті Чугуєв на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«46-річний водій «Ford», здійснюючи обгін, допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ». За кермом «ВАЗ» перебував 29-річний чоловік. Від отриманих травм він та його 21-річний пасажир загинули на місці події», – зазначили поліцейські.

Тілесні ушкодження отримали 10-річна дитина та 52-річна жінка – пасажири «ВАЗу».

Водія «Ford» затримали. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали правоохоронці.