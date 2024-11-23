Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. В восточной части области ночью – дождь с переходом в снег, на остальной территории – мокрый снег. На дорогах будет гололед. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– 0 – 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов тепла.