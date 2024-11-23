Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября

Погода 20:00   23.11.2024
Виктория Яковенко
Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. В восточной части области ночью – дождь с переходом в снег, на остальной территории – мокрый снег. На дорогах будет гололед. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– 0 – 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Читайте также: Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики
Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики
23.11.2024, 18:00
DeepState: ВС РФ попробуют продвинуться на Изюмщине, какие села под угрозой
DeepState: ВС РФ попробуют продвинуться на Изюмщине, какие села под угрозой
23.11.2024, 13:57
Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно
Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно
22.11.2024, 16:06
Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября
Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября
23.11.2024, 20:00

Новости по теме:

18:00
Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики
07:34
«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер
14:49
Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области
13:15
Более 100 деревьев повалил ветер в Харькове накануне, повреждены кровли (фото)
20:13
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области

Вы читали новость: «Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 24 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. В восточной части области ночью – дождь с переходом в снег, на остальной территории – мокрый снег.".