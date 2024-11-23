Мокрый снег и гололед: погода в Харькове и области на 24 ноября
В воскресенье, 24 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. В восточной части области ночью – дождь с переходом в снег, на остальной территории – мокрый снег. На дорогах будет гололед. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем – 0 – 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, синоптики, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 24 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. В восточной части области ночью – дождь с переходом в снег, на остальной территории – мокрый снег.".