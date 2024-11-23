Мокрий сніг та ожеледиця: погода в Харкові та області на 24 листопада
У неділю, 24 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. У східній частині області вночі – дощ з переходом у сніг, на решті території – мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вдень без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 0 – 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 20:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 24 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. У східній частині області вночі – дощ з переходом у сніг, на решті території – мокрий сніг. ".