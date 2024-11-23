Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Сильний вітер в Харкові та області прогнозують вночі 24 листопада синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 24 листопада по області та по місту пориви північно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 18:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сильний вітер в Харкові та області прогнозують вночі 24 листопада синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.".