Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики

Суспільство 18:00   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Сильний вітер в Харкові та області прогнозують вночі 24 листопада синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 24 листопада по області та по місту пориви північно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: «Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)
ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)
23.11.2024, 18:24
Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики
Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики
23.11.2024, 18:00
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
23.11.2024, 13:57
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
23.11.2024, 16:38
Новини Харкова – головне за 23.11: вітер, світло вимикають за графіком, фронт
Новини Харкова – головне за 23.11: вітер, світло вимикають за графіком, фронт
23.11.2024, 18:27

Новини за темою:

07:34
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
14:49
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області
14:39
Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)
11:52
У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
12:33
Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода

Ви читали новину: «Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сильний вітер в Харкові та області прогнозують вночі 24 листопада синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.".