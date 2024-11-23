Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Сильный ветер в Харькове и области ночью 24 ноября прогнозируют синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 24 ноября по области и городу порывы северо-западного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, погода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 18:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сильный ветер в Харькове и области ночью 24 ноября прогнозируют синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.".