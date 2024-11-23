Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики

Сильный ветер в Харькове и области ночью 24 ноября прогнозируют синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 24 ноября по области и городу порывы северо-западного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.