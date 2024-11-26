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Ночью мороз, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 27 ноября

Погода 20:45   26.11.2024
Елена Нагорная
Ночью мороз, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 27 ноября Фото: Василий Голосный

В среду, 27 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 27 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром слабый туман.".