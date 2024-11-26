Вночі мороз, вдень «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада

У середу, 27 листопада, у Харкові та області хмарно з проясненнями, без опадів, уночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.