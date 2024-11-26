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Россияне ударили КАБом по поселку под Харьковом

Происшествия 14:32   26.11.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили КАБом по поселку под Харьковом Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Около 14:00 оккупанты ударили КАБом по частному сектору в поселке Слатино.

«Поврежден по меньшей мере один частный дом. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 14:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 оккупанты ударили КАБом по частному сектору в поселке Слатино.".