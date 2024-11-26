Россияне ударили КАБом по поселку под Харьковом

Около 14:00 оккупанты ударили КАБом по частному сектору в поселке Слатино.

«Поврежден по меньшей мере один частный дом. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.