Росіяни вдарили КАБом по селищу під Харковом
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Близько 14:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору у селищі Слатине.
«Пошкоджений щонайменше один приватний будинок. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, КАБ, Слатино, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору у селищі Слатине.".