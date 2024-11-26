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Росіяни вдарили КАБом по селищу під Харковом

Події 14:32   26.11.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили КАБом по селищу під Харковом Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Близько 14:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору у селищі Слатине.

«Пошкоджений щонайменше один приватний будинок. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору у селищі Слатине.".