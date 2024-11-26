Росіяни вдарили КАБом по селищу під Харковом

Близько 14:00 окупанти вдарили КАБом по приватному сектору у селищі Слатине.

«Пошкоджений щонайменше один приватний будинок. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.