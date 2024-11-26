Live
  • Вт 26.11.2024
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.47

Смогли ли россияне перейти Оскол в районе Купянска – объяснение ISW

Украина 07:44   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Смогли ли россияне перейти Оскол в районе Купянска – объяснение ISW

На фоне заявлений врага о якобы успешном форсировании Оскола на Купянщине – в Институте изучения войны ISW проанализировали ситуацию на данном участке фронта.

По данным российских источников, ВС РФ на лодках переправились на правый берег речки Оскол и захватили территории на юге от Купянска.

«Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные операции вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), что свидетельствует о том, что российские войска, возможно, активизировали усилия по форсированию реки Оскол к югу от Купянска в районе выступа Кругляковка-Колесниковка. Однако ISW не заметил ни одного подтвержденного продвижения россиян через реку Оскол ни к югу от Новомлинска, ни вблизи Сеньково», – констатировали в ISW.

Тем временем россияне пытаются заставить ВСУ выйти из Курской области и восстановить потерянные позиции. Как объясняют аналитики, на это указывают атаки россиян в районе Казачьей Лопани, Волчанска и Тихого.

«Российские трансграничные рейды, вероятно, преследуют цель зафиксировать украинские силы вдоль международной границы на севере Харьковской области и заставить Украину передислоцировать силы из Курской области, где российские войска сейчас проводят усиленные наступательные операции, чтобы восстановить утраченные позиции», – объяснили в Институте изучения войны.

Читайте также: Deep State: РФ форсировала Оскол, второй день подряд наступает около Двуречной

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 26 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 26 ноября: как прошла ночь
26.11.2024, 06:58
Утренний взрыв в Харькове: 25 пострадавших, куда прилетело
Утренний взрыв в Харькове: 25 пострадавших, куда прилетело
25.11.2024, 17:58
Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)
Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)
25.11.2024, 20:36
Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова
Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова
25.11.2024, 21:16
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС
Горело в Харькове и Харьковском районе: два пожара было из-за ударов РФ – ГСЧС
26.11.2024, 07:58

Новости по теме:

08:00
ISW: РФ захватила территории к юго-востоку от Купянска, штурмы продолжаются
07:39
ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине
07:18
ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение
07:25
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
07:26
Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW

Вы читали новость: «Смогли ли россияне перейти Оскол в районе Купянска – объяснение ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 07:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне заявлений врага о якобы успешном форсировании Оскола на Купянщине – в Институте изучения войны ISW проанализировали ситуацию на данном участке фронта.".