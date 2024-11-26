Смогли ли россияне перейти Оскол в районе Купянска – объяснение ISW
На фоне заявлений врага о якобы успешном форсировании Оскола на Купянщине – в Институте изучения войны ISW проанализировали ситуацию на данном участке фронта.
По данным российских источников, ВС РФ на лодках переправились на правый берег речки Оскол и захватили территории на юге от Купянска.
«Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные операции вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), что свидетельствует о том, что российские войска, возможно, активизировали усилия по форсированию реки Оскол к югу от Купянска в районе выступа Кругляковка-Колесниковка. Однако ISW не заметил ни одного подтвержденного продвижения россиян через реку Оскол ни к югу от Новомлинска, ни вблизи Сеньково», – констатировали в ISW.
Тем временем россияне пытаются заставить ВСУ выйти из Курской области и восстановить потерянные позиции. Как объясняют аналитики, на это указывают атаки россиян в районе Казачьей Лопани, Волчанска и Тихого.
«Российские трансграничные рейды, вероятно, преследуют цель зафиксировать украинские силы вдоль международной границы на севере Харьковской области и заставить Украину передислоцировать силы из Курской области, где российские войска сейчас проводят усиленные наступательные операции, чтобы восстановить утраченные позиции», – объяснили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 07:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне заявлений врага о якобы успешном форсировании Оскола на Купянщине – в Институте изучения войны ISW проанализировали ситуацию на данном участке фронта.".