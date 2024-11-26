Смогли ли россияне перейти Оскол в районе Купянска – объяснение ISW

На фоне заявлений врага о якобы успешном форсировании Оскола на Купянщине – в Институте изучения войны ISW проанализировали ситуацию на данном участке фронта.

По данным российских источников, ВС РФ на лодках переправились на правый берег речки Оскол и захватили территории на юге от Купянска.

«Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные операции вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), что свидетельствует о том, что российские войска, возможно, активизировали усилия по форсированию реки Оскол к югу от Купянска в районе выступа Кругляковка-Колесниковка. Однако ISW не заметил ни одного подтвержденного продвижения россиян через реку Оскол ни к югу от Новомлинска, ни вблизи Сеньково», – констатировали в ISW.

Тем временем россияне пытаются заставить ВСУ выйти из Курской области и восстановить потерянные позиции. Как объясняют аналитики, на это указывают атаки россиян в районе Казачьей Лопани, Волчанска и Тихого.

«Российские трансграничные рейды, вероятно, преследуют цель зафиксировать украинские силы вдоль международной границы на севере Харьковской области и заставить Украину передислоцировать силы из Курской области, где российские войска сейчас проводят усиленные наступательные операции, чтобы восстановить утраченные позиции», – объяснили в Институте изучения войны.