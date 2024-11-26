Чи змогли росіяни перейти Оскіл у районі Куп’янська – пояснення ISW

На тлі заяв ворога про нібито успішне форсування Осколу на Куп’янщині – в Інституті вивчення війни ISW проаналізували ситуацію на цій ділянці фронту.

За даними російських джерел, ЗС РФ на човнах переправилися на правий берег річки Оскіл та захопили території на півдні від Куп’янська.

“Український Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні операції поблизу Сенькового (на південь від Куп’янська на західному березі річки Оскіл), що свідчить про те, що російські війська, можливо, активізували зусилля з форсування річки Оскіл на південь від Куп’янська в районі виступу Кругляківка-Колісниківка. Однак ISW не помітила жодного підтвердженого просування росіян через річку Оскіл”, – констатували в ISW.

Тим часом росіяни намагаються змусити ЗСУ вийти з Курської області та відновити втрачені позиції. Як пояснюють аналітики, на це вказують атаки росіян у районі Козачої Лопані, Вовчанська та Тихого.

“Російські транскордонні рейди, ймовірно, мають на меті зафіксувати українські сили вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області та змусити Україну передислокувати сили з Курської області, де російські війська зараз проводять посилені наступальні операції, щоб відновити втрачені позиції”, – пояснили в Інституті вивчення війни.