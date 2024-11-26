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В Харькове заменили полотно на главном флагштоке города – почему

Общество 09:36   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове заменили полотно на главном флагштоке города – почему Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

О том, что в Харькове заменили наибольший флаг Украины, рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».

После начала сильных ветров, над Харьковом развивался штурмовой вариант флага, объяснили коммунальщики. На данный момент в Харькове улучшились погодные условия, поэтому на место вернули полотно стандартного размера.

«На главном флагштоке города установили стандартный вариант флага размером 22,5×15 метров», – уточнили в «Харьковзеленстрое».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове поменяли полотно на главном флагштоке города, рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».".