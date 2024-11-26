В Харькове заменили полотно на главном флагштоке города – почему

О том, что в Харькове заменили наибольший флаг Украины, рассказали в СКП «Харьковзеленстрой».

После начала сильных ветров, над Харьковом развивался штурмовой вариант флага, объяснили коммунальщики. На данный момент в Харькове улучшились погодные условия, поэтому на место вернули полотно стандартного размера.

«На главном флагштоке города установили стандартный вариант флага размером 22,5×15 метров», – уточнили в «Харьковзеленстрое».