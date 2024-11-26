У Харкові замінили полотно на головному флагштоці міста – чому

Про те, що у Харкові замінили найбільший прапор України, розповіли у СКП “Харківзеленбуд”.

Після початку сильних вітрів над Харковом розвивався штурмовий варіант прапора, пояснили комунальники. Наразі в Харкові покращилися погодні умови, тож на місце повернули полотно стандартного розміру.

“На головному флагштоку міста встановили стандартний варіант прапора розміром 22,5×15 метрів”, – уточнили у “Харківзеленбуді”.