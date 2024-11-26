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У Харкові замінили полотно на головному флагштоці міста – чому

Суспільство 09:36   26.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові замінили полотно на головному флагштоці міста – чому Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Про те, що у Харкові замінили найбільший прапор України, розповіли у СКП “Харківзеленбуд”.

Після початку сильних вітрів над Харковом розвивався штурмовий варіант прапора, пояснили комунальники. Наразі в Харкові покращилися погодні умови, тож на місце повернули полотно стандартного розміру.

“На головному флагштоку міста встановили стандартний варіант прапора розміром 22,5×15 метрів”, – уточнили у “Харківзеленбуді”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові замінили найбільший прапор України, розповіли у СКП “Харківзеленбуд”.".