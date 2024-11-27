О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов

В течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Чугуевский и Харьковский район. А ближе к ночи «прилетело» по Дергачам.

Накануне в 12:00 россияне ударили по Купянскому району. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в селе Глушковка вследствие «прилета» поврежден двухэтажный частный дом. Позже враг обстрелял и Купянск – FPV-дрон упал на ресторан, который уже был разрушен из-за атак РФ.

«14:00. Харьковский р-н., Дергачевская ТГ., с. Слатино. В результате обстрела попадание по открытой территории, поврежден частный дом. 16:45 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, Клугино-Башкировка. Без пострадавших», – отметил начальник ХОВА.

В 22:20 враг обстрелял Дергачи – там, сообщил Синегубов, вылетели стекла в админздании.