О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
В течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Чугуевский и Харьковский район. А ближе к ночи «прилетело» по Дергачам.
Накануне в 12:00 россияне ударили по Купянскому району. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в селе Глушковка вследствие «прилета» поврежден двухэтажный частный дом. Позже враг обстрелял и Купянск – FPV-дрон упал на ресторан, который уже был разрушен из-за атак РФ.
«14:00. Харьковский р-н., Дергачевская ТГ., с. Слатино. В результате обстрела попадание по открытой территории, поврежден частный дом. 16:45 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, Клугино-Башкировка. Без пострадавших», – отметил начальник ХОВА.
В 22:20 враг обстрелял Дергачи – там, сообщил Синегубов, вылетели стекла в админздании.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Чугуевский и Харьковский район. Ближе к ночи «прилетело» по Дергачам.".