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Про наслідки нічного удару по Дергачах поінформував Синєгубов

Події 08:50   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки нічного удару по Дергачах поінформував Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби під обстрілами РФ опинився Куп’янський, Чугуївський та Харківський район. А ближче до ночі “прилетіло” по Дергачах.

Напередодні о 12:00 росіяни вдарили по Куп’янському району. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в селі Глушківка внаслідок “прильоту” пошкоджений двоповерховий приватний будинок. Пізніше ворог обстріляв і Куп’янськ – FPV-дрон впав на ресторан, який вже був зруйнований через атаки РФ.

“14:00. Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Слатине. Внаслідок обстрілу влучання на відкриту територію пошкоджено приватний будинок. 16:45 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, Клугіно-Башкирівка. Без постраждалих“, – зазначив начальник ХОВА.

О 22:20 ворог обстріляв Дергачі – там, повідомив Синєгубов, вилетіли шибки в адмінбудівлі.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 27 листопада: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби під обстрілами РФ опинився Куп’янський, Чугуївський та Харківський район. А ближче до ночі “прилетіло” по Дергачах.".