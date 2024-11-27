Про наслідки нічного удару по Дергачах поінформував Синєгубов
Протягом доби під обстрілами РФ опинився Куп’янський, Чугуївський та Харківський район. А ближче до ночі “прилетіло” по Дергачах.
Напередодні о 12:00 росіяни вдарили по Куп’янському району. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в селі Глушківка внаслідок “прильоту” пошкоджений двоповерховий приватний будинок. Пізніше ворог обстріляв і Куп’янськ – FPV-дрон впав на ресторан, який вже був зруйнований через атаки РФ.
“14:00. Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Слатине. Внаслідок обстрілу влучання на відкриту територію пошкоджено приватний будинок. 16:45 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, Клугіно-Башкирівка. Без постраждалих“, – зазначив начальник ХОВА.
О 22:20 ворог обстріляв Дергачі – там, повідомив Синєгубов, вилетіли шибки в адмінбудівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 08:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби під обстрілами РФ опинився Куп’янський, Чугуївський та Харківський район. А ближче до ночі “прилетіло” по Дергачах.".