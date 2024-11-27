Новини Харкова – головне за 27 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:32
ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів
Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ. На півночі окупанти наступали в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість штурмів РФ сягнула 18 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки“, – додали в Генштабі.
Під ворожі авіаудари потрапили Питомник, Висока Яруга та Курилівка.
08:13
Не могли загасити майже вісім годин: у Харкові горіли покинуті будівлі
За даними рятувальників, пожежа виникла в Київському районі о 20:18.
“Горіли дві покинуті будівлі на загальній площі понад 1000 м кв. О 03:50 пожежу повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється“, – уточнили у ДСНС.
Ще одне загоряння зафіксували через ворожий обстріл – горіло в Чугуївському районі. А всього за добу силами ДСНС у регіоні ліквідували сім пожеж.
07:05
Вночі на Харківщині було “тривожно” через російські безпілотники – попереджали про загрозу ударів
Спочатку тривога на Харківщині пролунала через російські БПЛА. І хоча прямої загрози удару для нашого регіону не було, безпілотники літали над сусідніми областями.
О 03:51 Повітряні сили ЗСУ дали відбій тривоги. А о 05:52 її відновили через загрозу ворожих безпілотників для північно-східних областей.
Відбій оголосили о 07:01 (тривога все ще триває у Вовчанській та Липецькій громаді).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".