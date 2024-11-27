Новини Харкова – головне за 27 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:32

ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів

Загалом за добу росіяни атакували наші позиції на півночі Харківщини п’ять разів, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, пишуть у Генштабі ЗСУ. На півночі окупанти наступали в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість штурмів РФ сягнула 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки“, – додали в Генштабі.

Під ворожі авіаудари потрапили Питомник, Висока Яруга та Курилівка.

08:13

Не могли загасити майже вісім годин: у Харкові горіли покинуті будівлі

За даними рятувальників, пожежа виникла в Київському районі о 20:18.

“Горіли дві покинуті будівлі на загальній площі понад 1000 м кв. О 03:50 пожежу повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Ще одне загоряння зафіксували через ворожий обстріл – горіло в Чугуївському районі. А всього за добу силами ДСНС у регіоні ліквідували сім пожеж.

07:05

Вночі на Харківщині було “тривожно” через російські безпілотники – попереджали про загрозу ударів

Спочатку тривога на Харківщині пролунала через російські БПЛА. І хоча прямої загрози удару для нашого регіону не було, безпілотники літали над сусідніми областями.

О 03:51 Повітряні сили ЗСУ дали відбій тривоги. А о 05:52 її відновили через загрозу ворожих безпілотників для північно-східних областей.

Відбій оголосили о 07:01 (тривога все ще триває у Вовчанській та Липецькій громаді).