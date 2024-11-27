Терехов перерахував райони Харкова, які потерпають від обстрілів РФ
Наразі немає жодного району Харкова, який не був би під обстрілами з боку ворога. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».
«Дуже потерпають і Основ’янський район, і Слобідський, і Шевченківський, Холодногірський, Київський, той же Салтівський, − всі без винятку», – сказав мер.
Найбільш постраждалий район – Північна Салтівка, зазначив Терехов.
«Тому, що від початку великої війни, коли ворог стояв на кільцевій дорозі біля Харкова, він прямою наводкою обстрілював цей житловий мікрорайон усіма вогневими засобами, які в нього були. У цьому районі не було жодного дитячого садочка, лікарні, школи, які би не постраждали від обстрілів, майже жодного житлового будинку, який не постраждав», – повідомив Терехов.
За його даними, ракети С-300 долітають до міста за 49 секунд, КАБи − за 3-4 хвилини. Однак, останнім часом ворог б’є по Харкову не тільки ракетами різного виробництва, КАБами і «шахедами», а й новим видом озброєння.
«Такий невеличкий безпілотний апарат, який несе близько кілограма боєзаряду. Але, повірте, навіть такий малий заряд, потрапляючи в житлові будинки або квартири, спричиняє значні руйнування, пожежі, серйозно травмує людей. Останнім часом були фіксуються «прильоти» й таких БпЛА», – додав мер.
Він також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджені понад 4,4 тис. багатоповерхівок і майже 3,7 тис. приватних будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі немає жодного району Харкова, який не був би під обстрілами з боку ворога. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».".