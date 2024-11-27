Терехов перечислил районы Харькова, страдающие от обстрелов РФ

Сейчас нет ни одного района Харькова, который не был бы под обстрелами со стороны врага. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью «Главкому».

«Очень страдают и Основянский район, и Слободской, и Шевченковский, Холодногорский, Киевский, тот же Салтовский – все без исключения», — сказал мэр.

Наиболее пострадавший район – Северная Салтовка, отметил Терехов.

«Потому что с начала великой войны, когда враг стоял на кольцевой дороге возле Харькова, он прямой наводкой обстреливал этот жилой микрорайон всеми огневыми средствами, которые у него были. В этом районе не было ни одного детского садика, больницы, школы, которые не пострадали бы от обстрелов, почти ни одного жилого дома, который не пострадал», — сообщил Терехов.

По его данным, ракеты С-300 долетают до города за 49 секунд, КАБы – за 3-4 минуты. Однако в последнее время враг бьет по Харькову не только ракетами разного производства, КАБами и «Шахедами», но и новым видом вооружения.

«Такой небольшой беспилотный аппарат, несущий около килограмма боезаряда. Но, поверьте, даже такой малый заряд, попадая в жилые дома или квартиры, влечет за собой значительные разрушения, пожары, серьезно травмирует людей. В последнее время фиксируются «прилеты» и таких БпЛА», – добавил мэр.

Он также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в результате вражеских обстрелов в Харькове повреждены более 4,4 тыс. многоэтажек и около 3,7 тыс. частных домов.