Терехов: ущерб от ударов РФ – 10 млрд евро, денег на восстановление не хватает
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал об ущербе, которые нанесли Харькову российские обстрелы, а также – темпах восстановления города.
Городской голова уточнил, что на данный момент общий ущерб от «прилетов» оценивают в 10 миллиардов евро.
«Это и критическая инфраструктура, и школы, и детские сады, и наши больницы, медицинские учреждения. Поэтому, конечно, средств на все не хватает, но есть приоритеты. И в приоритете – восстановление жилья, для нас это очень важно. Потому что людям нужно жить в более-менее нормальных условиях, несмотря на войну», – сказал Терехов.
Еще одна важная для города отрасль – школы. И хотя на данный момент дети не обучаться в довоенном формате из-за угрозы обстрелов, это не означает, что в городе не занимаются строительством учебных заведений.
«Мы продолжаем строить подземные школы. На сегодняшний день мы строим уже 6 подземных школ. Напомню, что мы оборудовали также 6 подземных школ на станциях метрополитенах, где учатся наши дети. И построить настоящую школу под землей, рассчитанную на 1000 учащихся в две смены. Поэтому мы продолжаем эту работу и будем продолжать для того, чтобы город жил, чтобы город, несмотря ни на что, работал, и люди оставались в городе», – добавил городской голова.
Кроме того, пытаются поддерживать и бизнес в Харькове – чтобы он оставался в городе, отменили все местные налоги и сборы, напомнил Терехов.
Читайте также: Терехов: уже есть оборудование, которое обеспечивает Харьков электроэнергией
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: разрушения, руйнування, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов: ущерб от ударов РФ – 10 млрд евро, денег на восстановление не хватает»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 12:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал об ущербе, которые нанесли Харькову российские обстрелы, а также – темпах восстановления города.".