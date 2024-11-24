Терехов: ущерб от ударов РФ – 10 млрд евро, денег на восстановление не хватает

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал об ущербе, которые нанесли Харькову российские обстрелы, а также – темпах восстановления города.

Городской голова уточнил, что на данный момент общий ущерб от «прилетов» оценивают в 10 миллиардов евро.

«Это и критическая инфраструктура, и школы, и детские сады, и наши больницы, медицинские учреждения. Поэтому, конечно, средств на все не хватает, но есть приоритеты. И в приоритете – восстановление жилья, для нас это очень важно. Потому что людям нужно жить в более-менее нормальных условиях, несмотря на войну», – сказал Терехов.

Еще одна важная для города отрасль – школы. И хотя на данный момент дети не обучаться в довоенном формате из-за угрозы обстрелов, это не означает, что в городе не занимаются строительством учебных заведений.

«Мы продолжаем строить подземные школы. На сегодняшний день мы строим уже 6 подземных школ. Напомню, что мы оборудовали также 6 подземных школ на станциях метрополитенах, где учатся наши дети. И построить настоящую школу под землей, рассчитанную на 1000 учащихся в две смены. Поэтому мы продолжаем эту работу и будем продолжать для того, чтобы город жил, чтобы город, несмотря ни на что, работал, и люди оставались в городе», – добавил городской голова.

Кроме того, пытаются поддерживать и бизнес в Харькове – чтобы он оставался в городе, отменили все местные налоги и сборы, напомнил Терехов.