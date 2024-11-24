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Терехов: збитки від ударів РФ 10 млрд євро, грошей на відновлення не вистачає

Суспільство 12:54   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: збитки від ударів РФ 10 млрд євро, грошей на відновлення не вистачає

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував про збитки, які завдали Харкову російських обстрілів, а також – про темпи відновлення міста.

Міський голова уточнив, що наразі загальні збитки від “прильотів” оцінюють у 10 мільярдів євро.

“Це і критична інфраструктура, і школи, і дитячі садочки, і лікарні наші, медичні заклади. Тому, звісно, коштів на все не вистачає, але є пріоритети. І у пріоритеті – відбудова житла, для нас це дуже важливо. Бо людям потрібно жити в більше менш нормальних умовах, попри війну”, – сказав Терехов.

Ще одна важлива для міста галузь – школи. І хоча поки що діти не можуть навчатися у довоєнному форматі через загрозу обстрілів, це не означає, що у місті не займаються будівництвом навчальних закладів.

“Ми продовжуємо будувати підземні школи. На сьогодні ми будуємо вже 6 підземних шкіл. Нагадаю, що ми обладнали також 6 підземних шкіл на станціях метрополітенах, де сьогодні навчаються наші діти. І побудувати справжню школу під землею, розраховану на 1000 учнів у дві зміну. Тому ми продовжуємо цю роботу і будемо продовжувати для того, щоб місто жило, щоб місто, попри все, працювало, і люди залишалися в місті“, – додав міський голова.

Крім того, намагаються підтримувати і бізнес у Харкові – щоб він залишався у місті, скасували усі місцеві податки та збори, нагадав Терехов.

Читайте також: Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував про збитки, які завдали Харкову російських обстрілів, а також – про темпи відновлення міста.".