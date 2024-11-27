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Новости Харькова – главное за 27 ноября: как прошла ночь

Украина 08:32   27.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 27 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:32

На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ

Всего за сутки россияне атаковали наши позиции на севере Харьковщины пять раз, активно применяя бомбардировочную авиацию, пишут в Генштабе ВСУ. На севере оккупанты наступали в районе Волчанска. На Купянском направлении количество штурмов РФ достигло 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки», – добавили в Генштабе.

Под вражеские авиаудары попал Питомник, Высокая Яруга и Куриловка.

08:13

Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

По данным спасателей, пожар возник в Киевском районе в 20:18.

«Горели два заброшенных здания на общей площади более 1000 м кв. В 03:50 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Еще одно возгорание зафиксировали из-за вражеского обстрела – горело в Чугуевском районе. А всего за сутки силами ГСЧС в регионе ликвидировали семь пожаров.

07:05

Ночью на Харьковщине было «тревожно» из-за российских беспилотников – предупреждали об угрозе ударов

Вначале тревога на Харьковщине прозвучала из-за российских БПЛА. И хотя прямой угрозы удара для нашего региона не было, беспилотники летали над соседними областями. 

В 03:51 Воздушные силы ВСУ дали отбой тревоги. А в 05:52 ее возобновили из-за угрозы вражеских беспилотников для северо-восточных областей. 

Отбой объявили в 07:01 (тревога все еще длится в Волчанской и Липецкой громаде).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".