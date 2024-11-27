Военные РФ сегодня активно шли на позиции СОУ на Купянщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Четыре раза атаковали российские военные с начала суток на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска и Тихого, защитники отбили атаки.
На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боя еще продолжаются.
Читайте также: На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военные РФ сегодня активно шли на позиции СОУ на Купянщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза атаковали российские военные с начала суток на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".