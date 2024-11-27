Военные РФ сегодня активно шли на позиции СОУ на Купянщине — Генштаб

Четыре раза атаковали российские военные с начала суток на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска и Тихого, защитники отбили атаки.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боя еще продолжаются.