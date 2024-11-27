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Військові РФ сьогодні активно йшли на позиції СОУ на Куп’янщині – Генштаб

Події 17:14   27.11.2024
Олена Нагорна
Військові РФ сьогодні активно йшли на позиції СОУ на Куп’янщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ/фейсбук

Чотири рази атакували російські військові від початку доби на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Вовчанська та Тихого, захисники відбили атаки.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три бої ще тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази атакували російські військові від початку доби на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".