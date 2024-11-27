Військові РФ сьогодні активно йшли на позиції СОУ на Куп’янщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ/фейсбук
Чотири рази атакували російські військові від початку доби на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Вовчанська та Тихого, захисники відбили атаки.
На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три бої ще тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 17:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази атакували російські військові від початку доби на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".