Військові РФ сьогодні активно йшли на позиції СОУ на Куп’янщині – Генштаб

Чотири рази атакували російські військові від початку доби на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Вовчанська та Тихого, захисники відбили атаки.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три бої ще тривають.