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Шел в сторону Румынии: харьковчанина задержали в снежных заносах (видео)

Общество 13:49   27.11.2024
Виктория Яковенко
Шел в сторону Румынии: харьковчанина задержали в снежных заносах (видео) Фото: ГПСУ

В снежных заносах на Буковине пограничники задержали жителя Харькова, который шел в сторону Румынии.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчину обнаружили с помощью БпЛА.

«Пограничный наряд отправился на перехват и через несколько минут задержал нарушителя. Житель Харькова преследовал цель пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска», — отметили в ГПСУ.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. На него составили материалы об административном правонарушении.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В снежных заносах на Буковине пограничники задержали жителя Харькова, который шел в сторону Румынии.".