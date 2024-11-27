Шел в сторону Румынии: харьковчанина задержали в снежных заносах (видео)

В снежных заносах на Буковине пограничники задержали жителя Харькова, который шел в сторону Румынии.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчину обнаружили с помощью БпЛА.

«Пограничный наряд отправился на перехват и через несколько минут задержал нарушителя. Житель Харькова преследовал цель пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска», — отметили в ГПСУ.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. На него составили материалы об административном правонарушении.

Видео: ГПСУ