Шел в сторону Румынии: харьковчанина задержали в снежных заносах (видео)
Фото: ГПСУ
В снежных заносах на Буковине пограничники задержали жителя Харькова, который шел в сторону Румынии.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчину обнаружили с помощью БпЛА.
«Пограничный наряд отправился на перехват и через несколько минут задержал нарушителя. Житель Харькова преследовал цель пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска», — отметили в ГПСУ.
Мужчину доставили в пограничное подразделение. На него составили материалы об административном правонарушении.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, румыния, сніг, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В снежных заносах на Буковине пограничники задержали жителя Харькова, который шел в сторону Румынии.".