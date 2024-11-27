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Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео)

Суспільство 13:49   27.11.2024
Вікторія Яковенко
Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео) Фото: ДПСУ

У снігових заметах на Буковині прикордонники затримали жителя Харкова, який йшов в бік Румунії.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловіка виявили за допомогою БпЛА.

«Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника. Житель Харкова мав на меті перетнути державний кордон в обхід пунктів пропуску», – зазначили у ДПСУ.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу. На нього склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 13:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У снігових заметах на Буковині прикордонники затримали жителя Харкова, який йшов в бік Румунії.".