Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео)
Фото: ДПСУ
У снігових заметах на Буковині прикордонники затримали жителя Харкова, який йшов в бік Румунії.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловіка виявили за допомогою БпЛА.
«Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника. Житель Харкова мав на меті перетнути державний кордон в обхід пунктів пропуску», – зазначили у ДПСУ.
Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу. На нього склали матеріали про адміністративне правопорушення.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, румыния, сніг, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У снігових заметах на Буковині прикордонники затримали жителя Харкова, який йшов в бік Румунії.".