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Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов

Украина 11:43   27.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов АО «Харьковоблэнерго»

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вследствие вражеских обстрелов без света остались жители сел Богуславка и Бахтин.  

Всего из-за ударов без электроэнергии остались 720 потребителей, уточнили энергетики.

«В последнее время обстрелы громады усилились, так что, к сожалению, нам приходится постоянно ремонтировать поврежденные сети. Вот и на этот раз, несмотря на опасность повторных обстрелов, нашим специалистам удалось провести восстановительные работы и заживить обесточенных потребителей», – сказал старший мастер Боровского РЭС Валерий Сидоренко.

Читайте также: Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вследствие вражеских обстрелов без света остались жители сел Богуславка и Бахтин.  ".