Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов
АО «Харьковоблэнерго»
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вследствие вражеских обстрелов без света остались жители сел Богуславка и Бахтин.
Всего из-за ударов без электроэнергии остались 720 потребителей, уточнили энергетики.
«В последнее время обстрелы громады усилились, так что, к сожалению, нам приходится постоянно ремонтировать поврежденные сети. Вот и на этот раз, несмотря на опасность повторных обстрелов, нашим специалистам удалось провести восстановительные работы и заживить обесточенных потребителей», – сказал старший мастер Боровского РЭС Валерий Сидоренко.
Читайте также: Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, отключения, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вследствие вражеских обстрелов без света остались жители сел Богуславка и Бахтин. ".