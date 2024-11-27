Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вследствие вражеских обстрелов без света остались жители сел Богуславка и Бахтин.

Всего из-за ударов без электроэнергии остались 720 потребителей, уточнили энергетики.

«В последнее время обстрелы громады усилились, так что, к сожалению, нам приходится постоянно ремонтировать поврежденные сети. Вот и на этот раз, несмотря на опасность повторных обстрелов, нашим специалистам удалось провести восстановительные работы и заживить обесточенных потребителей», – сказал старший мастер Боровского РЭС Валерий Сидоренко.