Села в Борівській громаді знову зі світлом, воно зникло після обстрілів РФ

Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилися жителі сіл Богуславка та Бахтин.

Загалом через удари без електроенергії залишилися 720 споживачів, уточнили енергетики.

“Останнім часом обстріли громади посилилися, тож, на жаль, нам доводиться постійно ремонтувати пошкоджені мережі. Ось і цього разу, незважаючи на небезпеку повторних обстрілів, нашим фахівцям вдалося провести відновлювальні роботи і заживити знеструмлених споживачів”, – розповів старший майстер Борівського РЕМ Валерій Сидоренко.