Коли в Харкові та області в середу можуть вимикати світло – дані обленерго

В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 27 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.

“Час застосування обмежень: 7:00 – 20:00. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання“, – йдеться в публікації.

Раніше обленерго опублікувало графік відключення електрики на 23-29 листопада.