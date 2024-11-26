Коли в Харкові та області в середу можуть вимикати світло – дані обленерго
Фото: biz.censor.net
В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 27 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.
“Час застосування обмежень: 7:00 – 20:00. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання“, – йдеться в публікації.
Раніше обленерго опублікувало графік відключення електрики на 23-29 листопада.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електроенергія, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 21:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 27 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.".