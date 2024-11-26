Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 27 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

«Время применения ограничений: 7:00 — 20:00. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — говорится в публикации.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Найти свой адрес можно по ссылке.