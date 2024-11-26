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Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго

Общество 21:06   26.11.2024
Елена Нагорная
Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго Фото: biz.censor.net

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 27 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

«Время применения ограничений: 7:00 — 20:00. Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — говорится в публикации.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Найти свой адрес можно по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 21:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 27 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.".