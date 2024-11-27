«Обстрелы увеличились в разы» — Беседин об обстановке в Купянске (видео)

Количество атак на город Купянск и Купянскую громаду увеличилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной ГВА Андрей Беседин.

«Хочу отметить, что до этого враг FPV-дронами контролировал центральные части, подъезды к Купянску. Тем самым делал невозможным доставление гуманитарной помощи в город. Эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодня уже более десяти попаданий именно в гражданский транспорт или гражданскую инфраструктуру», — отметил Беседин.

Поэтому он в который раз призвал жителей эвакуироваться.