«Обстрелы увеличились в разы» — Беседин об обстановке в Купянске (видео)
Количество атак на город Купянск и Купянскую громаду увеличилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной ГВА Андрей Беседин.
«Хочу отметить, что до этого враг FPV-дронами контролировал центральные части, подъезды к Купянску. Тем самым делал невозможным доставление гуманитарной помощи в город. Эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодня уже более десяти попаданий именно в гражданский транспорт или гражданскую инфраструктуру», — отметил Беседин.
Поэтому он в который раз призвал жителей эвакуироваться.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Андрей Беседин, война, купянск, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество атак на город Купянск и Купянскую громаду увеличилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной ГВА Андрей Беседин.".