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«Обстрелы увеличились в разы» — Беседин об обстановке в Купянске (видео)

Общество 16:54   27.11.2024
Виктория Яковенко
«Обстрелы увеличились в разы» — Беседин об обстановке в Купянске (видео)

Количество атак на город Купянск и Купянскую громаду увеличилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной ГВА Андрей Беседин.

«Хочу отметить, что до этого враг FPV-дронами контролировал центральные части, подъезды к Купянску. Тем самым делал невозможным доставление гуманитарной помощи в город. Эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодня уже более десяти попаданий именно в гражданский транспорт или гражданскую инфраструктуру», — отметил Беседин.

Поэтому он в который раз призвал жителей эвакуироваться.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество атак на город Купянск и Купянскую громаду увеличилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной ГВА Андрей Беседин.".