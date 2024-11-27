«Обстріли збільшились в рази» – Беседін про обстановку в Куп’янську (відео)
Кількість атак на місто Куп’янськ та Куп’янську громаду збільшилась, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої МВА Андрій Беседін.
«Хочу зазначити, що до цього ворог FPV-дронами контролював центральні частини, під’їзди до Куп’янська. Тим самим унеможливлював нам доставлення гуманітарної допомоги у місто. Наразі ці обстріли збільшились, збільшились в рази. На сьогодні вже понад десять влучань саме у цивільний транспорт або цивільну інфраструктуру», – зазначив Беседін.
Тож він вкотре закликав жителів евакуюватися.
Читайте також: Коваленко: РФ недалеко від прямої траси на Куп’янськ, до міста – два кілометри
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, війна, куп'янск, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Обстріли збільшились в рази» – Беседін про обстановку в Куп’янську (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість атак на місто Куп’янськ та Куп’янську громаду збільшилась, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої МВА Андрій Беседін.".