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«Обстріли збільшились в рази» – Беседін про обстановку в Куп’янську (відео)

Суспільство 16:54   27.11.2024
Вікторія Яковенко
«Обстріли збільшились в рази» – Беседін про обстановку в Куп’янську (відео)

Кількість атак на місто Куп’янськ та Куп’янську громаду збільшилась, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої МВА Андрій Беседін.

«Хочу зазначити, що до цього ворог FPV-дронами контролював центральні частини, під’їзди до Куп’янська. Тим самим унеможливлював нам доставлення гуманітарної допомоги у місто. Наразі ці обстріли збільшились, збільшились в рази. На сьогодні вже понад десять влучань саме у цивільний транспорт або цивільну інфраструктуру», – зазначив Беседін.

Тож він вкотре закликав жителів евакуюватися.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість атак на місто Куп’янськ та Куп’янську громаду збільшилась, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої МВА Андрій Беседін.".