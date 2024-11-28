В Харькове бойцы ГСЧС поднимались на вышке на 24-этажку: что случилось (фото)

Спасатели 27 ноября на примере высотки в Салтовском районе Харькова отрабатывали действия в случае возникновения пожаров в подобных домах.

Практические занятия провели на 24-этажке, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники совершенствовали навыки в работе на высоте в ходе тушения пожаров с привлечением спецтехники. Также специалисты ГСЧС проверили исправность электрооборудования, систем противодымной и противопожарной защиты, соответствие нормам путей эвакуации и подъезда пожарно-спасательной техники.