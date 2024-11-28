У Харкові бійці ДСНС підіймалися на вишці на 24-поверхівку: що сталося (фото)
Рятувальники 27 листопада на прикладі висотки у Салтівському районі Харкова відпрацьовували дії у разі виникнення пожеж у подібних будинках.
Практичні заняття провели на 24-поверхівці, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники вдосконалювали навички у роботі на висоті під час гасіння пожеж із залученням спецтехніки. Також фахівці ДСНС перевірили справність електрообладнання, систем протидимного та протипожежного захисту, відповідність нормам шляхів евакуації та під’їзду пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також: Смертельна пожежа в Солоницівській громаді, темпи розмінування – дані ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові бійці ДСНС підіймалися на вишці на 24-поверхівку: що сталося (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники 27 листопада на прикладі висотки у Салтівському районі Харкова відпрацьовували дії у разі виникнення пожеж у подібних будинках.".