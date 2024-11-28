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У Харкові бійці ДСНС підіймалися на вишці на 24-поверхівку: що сталося (фото)

Суспільство 19:07   28.11.2024
Олена Нагорна
У Харкові бійці ДСНС підіймалися на вишці на 24-поверхівку: що сталося (фото)

Рятувальники 27 листопада на прикладі висотки у Салтівському районі Харкова відпрацьовували дії у разі виникнення пожеж у подібних будинках.

Практичні заняття провели на 24-поверхівці, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники вдосконалювали навички у роботі на висоті під час гасіння пожеж із залученням спецтехніки. Також фахівці ДСНС перевірили справність електрообладнання, систем протидимного та протипожежного захисту, відповідність нормам шляхів евакуації та під’їзду пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також: Смертельна пожежа в Солоницівській громаді, темпи розмінування – дані ДСНС

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 19:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники 27 листопада на прикладі висотки у Салтівському районі Харкова відпрацьовували дії у разі виникнення пожеж у подібних будинках.".