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В Харькове и области отменили аварийные отключения света

Общество 12:05   28.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области отменили аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Аварийные отключения света отменили, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений», — отметили энергетики.

Напомним, около 07:00 в АТ «Харьковоблэнерго» сообщали, что в связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения света.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения света отменили, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".