В Харькове и области отменили аварийные отключения света

Аварийные отключения света отменили, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений», — отметили энергетики.

Напомним, около 07:00 в АТ «Харьковоблэнерго» сообщали, что в связи с объявлением воздушной тревоги – применены аварийные отключения света.