У Харкові та області скасували аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла скасовані, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, близько 07:00 в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у зв’язку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення світла.