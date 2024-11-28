У Харкові та області скасували аварійні відключення світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
Аварійні відключення світла скасовані, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень», – зазначили енергетики.
Нагадаємо, близько 07:00 в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у зв’язку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення світла.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні відключення світла скасовані, повідомили в АТ «Харківобленерго».".