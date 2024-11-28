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У Харкові та області скасували аварійні відключення світла

Суспільство 12:05   28.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області скасували аварійні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Аварійні відключення світла скасовані, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, близько 07:00 в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у зв’язку з оголошенням повітряної тривоги – застосовані аварійні відключення світла.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 12:05;

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