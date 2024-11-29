Где будут проходить новогодние мероприятия в Харькове, сообщил Терехов

Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Появятся и появились такие красивые локации. Я очень хочу, чтобы эти локации были и чтобы у харьковчан было хорошее настроение несмотря на все ужасы, которые мы сегодня переживаем. Ибо эти праздники – это вера в светлое будущее, она объединяет страну, объединяет харьковчан. Действительно, эти локации будут в Харькове, и расположены они и в центральной части города, и не только. Кроме того, украсили станции метро. Будем делать так, чтобы люди имели возможность проводить праздники в локациях, которые безопасны. Мы не предусматриваем массовых мероприятий, а все мероприятия — сказки для детей, будут проходить исключительно в локациях, которые сертифицированы и безопасны для пребывания людей», — отметил городской голова.