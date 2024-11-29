Де проходитимуть новорічні заходи у Харкові, повідомив Терехов
Харків продовжують прикрашати до новорічних свят, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«З’являться і з’явились вже такі красиві локації. Я дуже хочу, щоб ці локації були і, щоб у харків’ян був гарний настрій попри всі жахи, які ми сьогодні переживаємо. Бо ці свята – це віра в світле майбутнє, вона об’єднує країну, об’єднує харків’ян. Дійсно, ці локації будуть у Харкові і розташовані вони і в центральній частині міста, і не тільки. Крім цього, прикрасили станції метро. Будемо робити так, щоб люди мали можливість проводити свята у локаціях, які є безпечними. Ми не передбачаємо масових заходів, а всі заходи – казки для дітей, будуть проходити виключно у локаціях, які є сертифікованими і є безпечними для перебування людей», – зазначив міський голова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, зимние праздники, метро, новый год;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків продовжують прикрашати до новорічних свят, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".