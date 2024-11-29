Ипотека под 0%: ветераны Харьковщины начали покупать жилье по облпрограмме
Четыре ветерана Харьковской области приобрели жилье в ипотеку по областной Программе поддержки защитников и защитниц Украины.
Программа предусматривает компенсацию части процентной ставки кредита на жилье, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Для военнослужащих Сил обороны, которые служат по контракту, компенсируем 3% годовых из облбюджета. Это фактически означает ипотеку с нулевыми процентами. Для участников боевых действий и членов их семей — покрываем 6 из 7% годовых на средства областного бюджета», – уточнил начальник ХОВА.
Всего на финансирование компенсаций планируют выделить 60 миллионов гривен. В этом году из областного бюджета на программу направят 12 миллионов.
На данный момент в Харьковской области зарегистрирован 42 781 участник боевых действий, 1908 людей, которые получили инвалидность на войне, 5155 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также 1165 детей погибших участников боевых действий, добавили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бюджет, ветераны, жилье, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 09:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре ветерана Харьковской области начали приобретать жилье в ипотеку по областной Программе поддержки защитников и защитниц Украины. ".