Ипотека под 0%: ветераны Харьковщины начали покупать жилье по облпрограмме

Четыре ветерана Харьковской области приобрели жилье в ипотеку по областной Программе поддержки защитников и защитниц Украины.

Программа предусматривает компенсацию части процентной ставки кредита на жилье, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для военнослужащих Сил обороны, которые служат по контракту, компенсируем 3% годовых из облбюджета. Это фактически означает ипотеку с нулевыми процентами. Для участников боевых действий и членов их семей — покрываем 6 из 7% годовых на средства областного бюджета», – уточнил начальник ХОВА.

Всего на финансирование компенсаций планируют выделить 60 миллионов гривен. В этом году из областного бюджета на программу направят 12 миллионов.

На данный момент в Харьковской области зарегистрирован 42 781 участник боевых действий, 1908 людей, которые получили инвалидность на войне, 5155 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также 1165 детей погибших участников боевых действий, добавили в ХОВА.