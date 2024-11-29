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Ипотека под 0%: ветераны Харьковщины начали покупать жилье по облпрограмме

Общество 09:29   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ипотека под 0%: ветераны Харьковщины начали покупать жилье по облпрограмме Фото: Олег Синегубов/Telegram

Четыре ветерана Харьковской области приобрели жилье в ипотеку по областной Программе поддержки защитников и защитниц Украины. 

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Программа предусматривает компенсацию части процентной ставки кредита на жилье, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для военнослужащих Сил обороны, которые служат по контракту, компенсируем 3% годовых из облбюджета. Это фактически означает ипотеку с нулевыми процентами. Для участников боевых действий и членов их семей — покрываем 6 из 7% годовых на средства областного бюджета», – уточнил начальник ХОВА.

Всего на финансирование компенсаций планируют выделить 60 миллионов гривен. В этом году из областного бюджета на программу направят 12 миллионов.

На данный момент в Харьковской области зарегистрирован 42 781 участник боевых действий, 1908 людей, которые получили инвалидность на войне, 5155 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также 1165 детей погибших участников боевых действий, добавили в ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре ветерана Харьковской области начали приобретать жилье в ипотеку по областной Программе поддержки защитников и защитниц Украины. ".