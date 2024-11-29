Іпотека під 0%: ветерани Харківщини почали купувати житло за облпрограмою

Чотири ветерани Харківської області придбали житло в іпотеку за обласною Програмою підтримки захисників та захисниць України.

Програма передбачає компенсацію частини відсоткової ставки кредиту на житло, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Для військовослужбовців Сил оборони, які служать за контрактом — компенсуємо 3% річних з облбюджету. Це фактично означає іпотеку з нульовими відсотками. Для учасників бойових дій та членів їхніх родин — покриваємо 6 із 7% річних коштом обласного бюджету“, – уточнив начальник ХОВА.

Загалом на фінансування компенсацій планують виділити 60 мільйонів гривень.

Наразі ж у Харківській області зареєстровано 42 781 учасника бойових дій, 1908 людей, які отримали інвалідність на війні, 5155 членів сімей загиблих захисників та захисниць України, а також 1165 дітей загиблих учасників бойових дій, додали у ХОВА.