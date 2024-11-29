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Іпотека під 0%: ветерани Харківщини почали купувати житло за облпрограмою

Суспільство 09:29   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Іпотека під 0%: ветерани Харківщини почали купувати житло за облпрограмою Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Чотири ветерани Харківської області придбали житло в іпотеку за обласною Програмою підтримки захисників та захисниць України. 

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Програма передбачає компенсацію частини відсоткової ставки кредиту на житло, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Для військовослужбовців Сил оборони, які служать за контрактом — компенсуємо 3% річних з облбюджету. Це фактично означає іпотеку з нульовими відсотками. Для учасників бойових дій та членів їхніх родин — покриваємо 6 із 7% річних коштом обласного бюджету“, – уточнив начальник ХОВА.

Загалом на фінансування компенсацій планують виділити 60 мільйонів гривень.

Наразі ж у Харківській області зареєстровано 42 781 учасника бойових дій, 1908 людей, які отримали інвалідність на війні, 5155 членів сімей загиблих захисників та захисниць України, а також 1165 дітей загиблих учасників бойових дій, додали у ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ветерани Харківської області придбали житло в іпотеку за обласною Програмою підтримки захисників та захисниць України. ".