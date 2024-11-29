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Теперь 1 млн грн: на Харьковщине вдвое увеличилась сумма «Ветеранского гранта»

Общество 14:50   29.11.2024
Виктория Яковенко
Теперь 1 млн грн: на Харьковщине вдвое увеличилась сумма «Ветеранского гранта» Фото: Олег Синегубов

На сегодня на Харьковщине зарегистрированы почти 43 тысячи участников боевых действий. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о поддержке ветеранов и их семей в регионе.

По данным Синегубова, в этом году одобрено 11 грантов для ветеранов и 14 для их семей, общая сумма которых превысила 11,7 млн ​​грн. Это позволило создать 47 новых рабочих мест.

«Сумма «Ветеранского гранта» была увеличена вдвое — с 500 тысяч до 1 миллиона гривен», — добавил глава ХОВА.

Также в области продолжается экспериментальный проект по бесплатному обучению участников боевых действий в 8 центрах профессионально-технического образования. Как отметил Синегубов, доступны 96 рабочих профессий и 400 образовательных программ. 43 ветерана уже воспользовались такой программой.

Кроме того, ветераны могут воспользоваться программой «Доступные кредиты 5-7-9%» со льготными условиями, которые предлагают украинские банки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня на Харьковщине зарегистрированы почти 43 тысячи участников боевых действий. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о поддержке ветеранов и их семей в регионе.".