Тепер 1 млн грн: на Харківщині вдвічі збільшилася сума «Ветеранського гранту»
Станом на сьогодні на Харківщині зареєстровано майже 43 тисячі учасників бойових дій. Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про підтримку ветеранів та їхніх сімей в регіоні.
За даними Синєгубова, цьогоріч схвалено 11 грантів для ветеранів та 14 для їхніх родин, загальна сума яких перевищила 11,7 млн грн. Це дозволило створити 47 нових робочих місць.
«Сума «Ветеранського гранту» була збільшена вдвічі — з 500 тисяч до 1 мільйона гривень», – додав голова ХОВА.
Також в області триває експериментальний проєкт з безкоштовного навчання учасників бойових дій в 8 центрах професійно-технічної освіти. Як зазначив Синєгубов, доступні 96 робітничих професій та 400 освітніх програм. 43 ветерани вже скористалися такою програмою.
Крім цього, ветерани можуть скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з пільговими умовами, які пропонують українські банки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на сьогодні на Харківщині зареєстровано майже 43 тисячі учасників бойових дій. Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про підтримку ветеранів та їхніх сімей в регіоні.".