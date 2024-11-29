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Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура

Общество 16:26   29.11.2024
Виктория Яковенко
Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд вернул в собственность государства укрытие в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, АО «Укртелеком» оформило право собственности на хранилище, расположенное по улице Старошишковской, принятое в эксплуатацию в 1989 году. Его площадь составляет 113,5 кв. метров, а вместимость – 100 человек.

«Это хранилище со времен независимости Украины находилось в собственности Украинского объединения электросвязи «Укртелеком», позже реорганизованного в Украинское госпредприятие «Укртелеком». В 2000 году путем корпоратизации создан ОАО «Укртелеком», а в 2011 году контрольный пакет акций предприятия продан государством в лице Фонда госимущества Украины ООО «ЭСУ». При приватизации в уставный капитал АО «Укртелеком» включен ряд объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Харькове, включая указанное хранилище, которое является самостоятельным объектом гражданских прав, ограниченным в обороте», — пояснили в прокуратуре.

Однако, отметили правоохранители, отчуждение укрытия в частную собственность в 2011 году произошло вопреки требованиям ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», согласно которой защитные сооружения гражданской защиты не подлежали приватизации.

Так что правоохранители пошли в суд. Их иск суд удовлетворил.

«Сейчас государственным регистратором департамента регистрации Харьковского городского совета зарегистрировано право собственности государства на указанное хранилище в госреестре вещных прав на недвижимое имущество по Фонду государственного имущества Украины», — добавили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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15:25
Укрытие на Харьковщине, рассчитанное на 110 человек, вернули государству

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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вернул в собственность государства укрытие в Харькове.".