Укриття в Харкові на сотню людей забрали з «приватних рук» – прокуратура

Суд повернув у власність держави сховище в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, АТ «Укртелеком» оформило право власності на сховище, розташоване по вулиці Старошишківській, яке прийняте в експлуатацію в 1989 році. Його площа складає 113,5 кв. метрів, а місткість — 100 осіб.

«Це сховище з часів незалежності України перебувало у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в Українське держпідприємство «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а в 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду держмайна України ТОВ «ЕСУ». Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Харкові, включно із зазначеним сховищем, яке є самостійним об’єктом цивільних прав, обмеженими в обороті», – пояснили в прокуратурі.

Однак, зазначили правоохоронці, відчуження укриття у приватну власність у 2011 році відбулось всупереч вимогам ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з якою захисні споруди цивільного захисту не підлягали приватизації.

Тож правоохоронці пішли до суду. Їхній позов суд задовільнив.

«На теперішній час державним реєстратором департаменту реєстрації Харківської міської ради зареєстровано право власності держави на вказане сховище у держреєстрі речових прав на нерухоме майно за Фондом державного майна України», – додали в прокуратурі.