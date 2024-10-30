Укрытие на Харьковщине, рассчитанное на 110 человек, вернули государству

Правоохранители добились в суде возвращения государству защитного сооружения на Харьковщине, которое незаконно передали в частную собственность.

Речь идет об укрытии в городе Змиев, принятом в эксплуатацию в 1978 году. Площадь хранилища составляет около 150 кв. метров, оно рассчитано на 110 человек, а стоимость – почти 4 млн гривен. Право собственности оформлено на АО «Укртелеком», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Указанное хранилище находилось в собственности Украинского объединения электросвязи «Укртелеком», позже реорганизованного в госпредприятие электросвязи «Укртелеком». В 2000 году путем корпоратизации создан ОАО «Укртелеком», а в 2011 году контрольный пакет акций предприятия продан государством в лице Фонда госимущества Украины ООО «ЭСУ». При приватизации в уставный капитал АО «Укртелеком» включен ряд объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Змиев, включая указанное хранилище», — рассказали правоохранители.

Однако отчуждение укрытия в частную собственность произошло незаконно, поскольку защитные сооружения не подлежали приватизации как объекты, имеющие общегосударственное значение, объяснили в прокуратуре. Поэтому правоохранители обратились в суд с соответствующим исковым заявлением, которое удовлетворено.

Укрытие вернут в собственность государства.