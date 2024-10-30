Укриття на Харківщині, розраховане на 110 людей, повернули державі
Правоохоронці домоглися в суді повернення державі захисної споруди на Харківщині, яку незаконно передали у приватну власність.
Йдеться про укриття у місті Зміїв, прийняте в експлуатацію в 1978 році. Площа сховища становить майже 150 кв. метрів, воно розраховане на 110 осіб, а вартість — майже 4 млн гривень. Право власності оформлене на АТ «Укртелеком», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Зазначене сховище перебувало у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в держпідприємство електрозв’язку «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а в 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду держмайна України ТОВ «ЕСУ». Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Зміїв, включно із зазначеним сховищем», – розповіли правоохоронці.
Однак відчуження укриття у приватну власність відбулось незаконно, оскільки захисні споруди не підлягали приватизації як об’єкти, що мають загальнодержавне значення, пояснили в прокуратурі. Тож правоохоронці звернулись до суду з відповідною позовною заявою, яку задоволено.
Укриття повернуть у власність держави.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: государство, прокуратура, суд, Укртелеком, укрытие, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці домоглися в суді повернення державі захисної споруди на Харківщині, яку незаконно передали у приватну власність.".