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Укриття на Харківщині, розраховане на 110 людей, повернули державі

Суспільство 15:25   30.10.2024
Вікторія Яковенко
Укриття на Харківщині, розраховане на 110 людей, повернули державі Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці домоглися в суді повернення державі захисної споруди на Харківщині, яку незаконно передали у приватну власність.

Йдеться про укриття у місті Зміїв, прийняте в експлуатацію в 1978 році. Площа сховища становить майже 150 кв. метрів, воно розраховане на 110 осіб, а вартість — майже 4 млн гривень.  Право власності оформлене на АТ «Укртелеком», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Зазначене сховище перебувало у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в держпідприємство електрозв’язку «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а в 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду держмайна України ТОВ «ЕСУ». Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Зміїв, включно із зазначеним сховищем», – розповіли правоохоронці.

Однак відчуження укриття у приватну власність відбулось незаконно, оскільки захисні споруди не підлягали приватизації як об’єкти, що мають загальнодержавне значення, пояснили в прокуратурі. Тож правоохоронці звернулись до суду з відповідною позовною заявою, яку задоволено.

Укриття повернуть у власність держави.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 15:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці домоглися в суді повернення державі захисної споруди на Харківщині, яку незаконно передали у приватну власність.".